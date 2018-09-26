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Послы ЕС утвердили новый механизм санкций за применение химоружия

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Послы 28 стран Европейского союза утвердили новый механизм введения санкций за применение химического оружия. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвиак. По его словам, такое решение связано с предполагаемой причастностью России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Следствие пришло к выводу, что при нападении использовался нервно-паралитический яд "Новичок".

Новый санкционный режим позволит Евросоюзу быстрее вводить ограничения в отношении любого лица, вне зависимости от гражданства. Речь идет о заморозке банковских счетов и запрете на въезд в страны ЕС. Кого именно внесут в черный список, пока неизвестно. Механизм, который действовал ранее, предполагал внесение в санкционные списки по национальному признаку, из-за чего ряд европейских стран отказывались прибегать к санкциям, чтобы не испортить отношения с Россией.

В августе Соединенные Штаты ввели против Москвы первый раунд санкций по закону от 1991 года. Он предполагает введение мер в отношении государств, использующих химическое оружие. Вашингтон и многие западные страны поддержали выводы Лондона о том, что именно российская разведка отравила Сергея и Юлию Скрипаль в британском городе Солсбери. В ноябре ожидается второй раунд санкций против России, поскольку она отказалась гарантировать неприменение химоружия и допустить международных наблюдателей в свои лаборатории.

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