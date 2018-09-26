Петр Верзилов уверен, что его пытались отравить спецслужбы России

Участник группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов уверен, что к попытке его отравления причастны российские спецслужбы. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild. По словам активиста, нападение было осуществлено профессионально, а поводом послужило его расследование гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

В среду, 26 сентября, стало известно, что Верзилова выписывают из клиники в Берлине. По данным телеканала RTVi, активист намерен вернуться в Россию, хотя друзья и близкие его отговаривали. В настоящее время Верзилов находится под под охраной полиции Германии. Как сообщила соратница активиста Надежда Толоконникова, за всеми, кто приезжал его навестить, следили неизвестные.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября, после того как резко начал терять зрение, речь и способность передвигаться. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи склоняются к тому, что Верзилова могли отравить, однако пока не могут определить тип вещества, которым это было сделано.​ По словам близких Верзилова, отравление может быть связано с его расследованием гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В день госпитализации Верзилов получил от своих источников из ЦАР важные сведения.