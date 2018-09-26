Трамп в ООН поддержал "агрессивные" действия Израиля

Президент США Дональд Трамп полностью поддержал Израиль в его действиях на Ближнем Востоке, заявив, что тот вынужден действовать "агрессивно" для отражения внешних угроз. Об этом глава Белого дома сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, которая состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В свою очередь Нетаньяху сказал, что Израилю удалось получить от президента США Дональда Трампа гарантии относительно свободы действий израильтян в Сирии, говорится в материале Times of Israel. Эти заявления прозвучали на фоне кризиса отношений между Израилем и Россией, которая решила поставить войскам сирийского лидера Башара Асада зенитные комплексы С-300 после гибели своего самолета-разведчика Ил-20.

В ходе своего сегодняшнего выступления в ООН американский лидер предупредил, что Вашингтон введет против Ирана новые санкции уже после ноября. США и Израиль уверены, что заключенная ранее многосторонняя "ядерная сделка", из которой Трамп вышел в мае, была использована Ираном для того, чтобы собрать ресурсы для создания атомной бомбы в будущем. По его словам, Тегеран "экспортирует жестокость и хаос", производя и распространяя ракеты по всему Ближнему Востоку. Трамп предупредил о "суровых последствиях" для стран, которые решатся нарушить американские меры против Тегерана.

При этом американский лидер поблагодарил Россию, Иран и Сирию за то, что они по его "срочному запросу" отказались от наступления на сирийскую провинцию Идлиб.

Говоря о Китае, Трамп обвинил его во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы. Он уверен, что Пекин пытается не допустить доминирования республиканцев в Конгрессе, чтобы подорвать позиции действующей администрации. Глава Белого дома назвал себя первым президентом США, который "противостоит Китаю в сфере торговли".

Глава МИД Китая Ван И поспешил отвергнуть обвинения Трампа, заявив, что Китай не вмешивается во внутренние дела других стран, передает РИА Новости.

Трамп не коснулся в своих обвинениях России, которую ранее американские спецслужбы назвали ответственной за вмешательство в электоральные процессы в США.

Упоминая проблему ядерного разоружения КНДР, Трамп выразил надежду, что нынешние взаимоотношения между Вашингтоном и Пхеньяном позволят добиться положительных изменений в ближайшие месяцы.

Дональд Трамп также сообщил журналистам о том, что с нетерпением ожидает новой встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако не уточнил дату проведения нового саммита. Глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о том, как он относится к поставкам из России в Сирию зенитных комплексов С-300, сообщает Times of Israel. Как следует из заявлений Москвы, эти средства ПВО направлены в первую очередь против израильской авиации, которая регулярно проводит атаки против иранских объектов на сирийской территории. По данным израильской газеты, американский лидер лишь заявил, что при необходимости обсудит с Путиным эту проблему.