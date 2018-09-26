Депутаты от КПРФ объявили голодовку из-за увольнения директора школы

Два депутата Законодательного Собрания Ульяновской области от фракции КПРФ объявили голодовку. Матвей Володарский и Виталий Кузин протестуют против увольнения директора средней школы номер 72 Людмилы Шишкиной. 26 сентября они остались в зале заседаний и намерены там ночевать и работать, пока власть не отменит своего решения об увольнении директора. По словам руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Айрата Гибатдинова, фракция продолжает совещаться, и завтра кто-то из ее членов может присоединиться к голодовке.

Людмила Шишкина с 2002 года возглавляла крупнейшую в городе школу, где учится около 2000 человек, и была уволена 11 сентября без объяснения причин. В дальнейшем городское управление образования, расторгнувшее с ней трудовой договор, выпустило релиз, где сказано, что “школе требуется новый, более амбициозный и профессиональный руководитель”. Управление образования уже назначило в школу нового директора.

Сама Шишкина считает свое увольнение политически мотивированным. Она выдвигалась кандидатом в депутаты Заксобрания от КПРФ, но была лишена регистрации по решению суда с подачи “Единой России” и облизбиркома. Ее школа – единственная в Ульяновске, которая отказалась от услуг монополиста в сфере социального питания – ООО “Альтернатива”, аффилированного с бывшим депутатом Заксобрания, единороссом Ростиславом Эдварсом. В среду 26 сентября стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о сговоре на рынке социального питания. “Альтернатива” – один из четырех фигурантов в этом деле, их совокупный доход благодаря государственным контрактам составил более трёх миллиардов рублей. Учителя и родителя 72 школы собрали около 2000 подписей под обращением в поддержку уволенного директора, под чьим руководством школа ежегодно получала награды.

В среду же Законодательное собрание по инициативе фракции КПРФ провело рабочее совещания по вопросу об увольнении Шишкиной. “Работодатель ничего не нарушил, мы не Япония, у нас нет договора пожизненного найма”, – заявила с трибуны первый заместитель председателя регионального правительства Екатерина Уба. «Вы требуете восстановления Шишкиной как вашей политической победы», – сказал коммунистам зампредседателя Заксобрания Василий Гвоздев. “Почему директору школы можно состоять в “Единой России”, а в КПРФ нельзя?” – возразил Айрат Гибатдинов. Все выступавшие, за исключением депутатов от КПРФ, говорили, что Шишкина стала инструментом в политической борьбе, и советовали ей согласиться на другое место работы. Ей также предложили оспорить законность своего увольнения в суде.