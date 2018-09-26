В Петербурге задержали 6 участников пикетов в поддержку Сенцова

В Санкт-Петербурге 12 активистов провели одиночные пикеты на Невском проспекте в поддержку требований украинского режиссёра Олега Сенцова об обмене заключёнными между Россией и Украиной – в рамках бессрочной акции #всех_на_всех. Организатор пикетов, активистка петербургского демократического движения “Солидарность” Ольга Смирнова напоминает об участи 70 украинцев из списка Сенцова, за освобождение которых он голодает: по её сведениям, это, в основном, гражданские лица, осужденные в России по сфабрикованным обвинениям. Ольга Смирнова беспокоится и о гражданах России, находящихся в украинских тюрьмах: по ее мнению, их не хотят видеть на родине как участников непризнанной войны.

Пикеты начались с заметным опозданием – им помешали задержания. Первым был задержан Владимир Шипицын: полицейский предположил, что у него с собой может быть газовый баллончик, хотя Шипицын тут же передал этот баллончик другому активисту, к тому же, средства самообороны на пикетах не запрещены. Другой участник пикетов, Артем Алексеенко предъявил свой паспорт, но не дал его в руки полицейскому, за что тоже был задержан. Двое активистов – Евгения Литвинова и Владимир Иванютенко – были задержаны за участие в акции “Путин едет на пенсионерах”, прошедшей 7 сентября, Ольга Смирнова – за найденный у нее в кармане перочинный ножик, шестым задержанным стал активист Александр Крылов.

Всех задержанных доставили в 78-й отдел полиции. Активисты уверены, что их задержание незаконно. По предположениям активистов, правоохранительные органы получили указание задерживать под любыми предлогами даже участников одиночных пикетов. Одним из таких предлогов якобы стало то, что сотрудник полиции сомневается в подлинности предъявленного активистом паспорта. Именно поэтому в этот раз активисты изменили тактику – если раньше они стояли цепочкой через 50 метров, то теперь сменяли друг друга на одном месте и тщательно фиксировали задержания – таким образом, полицейским все же не удалось задержать всех по одиночке.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.