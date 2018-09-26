Депутаты во Франции хотят ввести лимит на пищевые добавки и соль в еде

В парламенте Франции в среду представили доклад о борьбе с вредной пищей. Депутаты намерены добиваться снижения числа пищевых добавок в семь раз – в каждом продукте предложено использовать не более одного красителя, заменителя вкуса и консерванта.

Как сообщает Международное французское радио, ограничения предложено ввести к 2025 году. Компании, которые откажутся подчиняться нормам, будут получать штрафы. Законодатели также настаивают на использовании обязательной шкалы оценки качества пищи и введении лимита на содержание соли, сахара и жирных кислот в продуктах. Речь идет в том числе о готовых блюдах, продаваемых в супермаркетах, а также хлебе.

В докладе, в частности, говорится, что французы потребляют вдвое больше соли, чем допускает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, допустимая норма – не более 5 граммов соли в день.