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В Словакии задержаны подозреваемые в убийстве журналиста-расследователя

Акция протеста после убийства Яна Куциака, Братислава, 16 марта 2018 года

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В Словакии задержали подозреваемых в убийстве журналиста словацкого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его подруги Мартины Кушнировой. Об этом в фейсбуке собщила полиция Словацкой Республики.

По данным СМИ, всего на сегодняшний день задержано восемь человек. В их числе – следователь полиции. Имена задержанных пока не разглашаются.

Словацкое издание Dennik N со ссылкой на собственные источники сообщает, что в операции по задержанию подозреваемых были использованы спутниковые снимки, предоставленные США.

Журналист Ян Куциак и его девушка были убиты 25 февраля. Куциак работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности он расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куциака.

После убийства журналиста в Словакии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Несколько членов кабинета министров, включая главу правительства Словакии Роберта Фицо, ушли в отставку.

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