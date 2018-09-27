Кандидат в Верховный суд США даст показания в Конгрессе

Кандидат в члены Верховного суда США Бретт Кавано даст сегодня показания в Конгрессе США в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Ранее несколько женщин обвинили Кавано в неподобающем поведении на одной из студенческих вечеринок в начале 80-х годов. На сегодняшнем заседании Конгресса перед законодателями выступит одна из них – Кристин Блейзи Форд.

Сам юрист называет выдвинутые против него обвинения "смешными". Белый дом также отрицает обвинения в адрес кандидаты Верховного суда, называя их попыткой демократов сорвать назначение судьи, известного своими консервативными взглядами.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что голосование в комитете по утверждению кандидатуры Кавано состоится в пятницу.

Президент США Дональд Трамп внёс кандидатуру Кавано после отставки судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что, если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в суде изменится в пользу консерваторов. Окончательное голосование в Сенате по утверждению судьи может состояться на следующей неделе.