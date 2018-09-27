СМИ: Конгресс не успевает ввести санкции против РФ до выборов

Конгресс США, по всей видимости, не успеет ввести новые санкции против России до ноябрьских промежуточных выборов, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в Конгрессе.

Законопроект должен пройти первое чтение в Палате представителей, однако нижняя палата к концу недели уйдет на каникулы и вернется только 6 ноября. До каникул в ее планах нет голосования по санкционному проекту, который направлен против операций с госдолгом и энергетическими проектами России.

Такое ожидание продлевает неопределенность среди инвесторов. Некоторые из них, не дожидаясь утверждения новых санкций, решили вывести из России в общей сумме более 7,5 миллиардов долларов, отмечает агентство.

Без согласования в нижней палате президент США Дональд Трамп не вправе подписывать закон. Тем не менее, Сенат может рассмотреть законопроект до выборов, если директор Национальной разведки подтвердит факт продолжающегося вмешательства в выборы со стороны Москвы. Об этом заявил демократ-сенатор Крис Ван Холлен — соавтор межпартийного законопроекта о санкциях. Ранее Кремль неоднократно отрицал факт вмешательства в выборы в США.

В свою очередь в американском Минфине заявили о невозможности "противостоять российской агрессии" посредством санкций по иранскому и северокорейскому сценариям. Это связано с тем, что российская экономика крупна и плотно интегрирована "в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок", включая экономики ближайших союзников Америки по НАТО. Об этом сказал представитель ведомства Маршалл Биллингсли. Он подчеркнул, что в отношении Кремля применяется тактика "хирургической точности", при которой максимальное давление на Россию сочетается с минимизацией потерь для партнеров, а также самих США.