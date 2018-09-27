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СМИ: Конгресс не успевает ввести санкции против РФ до выборов

Здание Конгресса США

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Конгресс США, по всей видимости, не успеет ввести новые санкции против России до ноябрьских промежуточных выборов, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в Конгрессе.

Законопроект должен пройти первое чтение в Палате представителей, однако нижняя палата к концу недели уйдет на каникулы и вернется только 6 ноября. До каникул в ее планах нет голосования по санкционному проекту, который направлен против операций с госдолгом и энергетическими проектами России.

Такое ожидание продлевает неопределенность среди инвесторов. Некоторые из них, не дожидаясь утверждения новых санкций, решили вывести из России в общей сумме более 7,5 миллиардов долларов, отмечает агентство.

Без согласования в нижней палате президент США Дональд Трамп не вправе подписывать закон. Тем не менее, Сенат может рассмотреть законопроект до выборов, если директор Национальной разведки подтвердит факт продолжающегося вмешательства в выборы со стороны Москвы. Об этом заявил демократ-сенатор Крис Ван Холлен — соавтор межпартийного законопроекта о санкциях. Ранее Кремль неоднократно отрицал факт вмешательства в выборы в США.

В свою очередь в американском Минфине заявили о невозможности "противостоять российской агрессии" посредством санкций по иранскому и северокорейскому сценариям. Это связано с тем, что российская экономика крупна и плотно интегрирована "в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок", включая экономики ближайших союзников Америки по НАТО. Об этом сказал представитель ведомства Маршалл Биллингсли. Он подчеркнул, что в отношении Кремля применяется тактика "хирургической точности", при которой максимальное давление на Россию сочетается с минимизацией потерь для партнеров, а также самих США.

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