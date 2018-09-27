В Грузии проходят мероприятия по поводу "дня падения Сухуми"

27 сентября в Тбилиси и других городах Грузии состоялись траурные мероприятия в связи с 25-й годовщиной "падения Сухуми". Так в Грузии обозначают события последних дней грузино-абхазского вооружённого конфликта 1992-1993 годов, когда абхазские и северокавказские формирования вытеснили из Сухуми грузинские войска. Вместе с войсками провозгласившую суверенитет Абхазию покинуло почти все грузинское население.

Утром в четверг, на всех государственных учреждениях по всей территории Грузии приспустили государственные флаги. Руководители страны возложили венки и цветы к мемориалу павшим за территориальную целостность и независимость на Площади героев.

Министр обороны Грузии Леван Изория, выступив перед журналистами от имени правительства, заявил, что грузинские власти намерены добиваться деоккупации страны исключительно мирными средствами. "27 сентября - общая трагедия грузин и абхазов. Она вызвана российской агрессией и оккупацией нашей общей родины", - заявил Изория. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе находится с рабочим визитом в США. В четверг он планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН с речью о ситуации на территории Абхазии.

Бывший министр иностранных дел и премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба в интервью телеканалу "Настоящее время" заявил, что Абхазия будет добиваться признания международным сообществом. Шамба также отметил, что важную роль во взаимодействии Абхазии с другими государствами играет Россия.

Грузино-абхазский конфликт начался 14 августа 1992 года после ввода на территорию Абхазии подразделений Национальной гвардии Грузии и завершился 30 сентября 1993 года с выходом абхазских и северокавказских формирований на пограничную реку Энгури. В результате боевых действий с обеих сторон погибли более десяти тысяч человек и более двухсот тысяч стали беженцами. Независимость Абхазии признали пять государств-членов ООН, включая Россию.

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