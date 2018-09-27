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Японские роботы прислали фотографии с поверхности астероида Рюгу

Фотография астероида Рюгу сделанная с японской межпланетной станции "Хаябуса-2", 2018 год

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Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии, снятые на поверхности астероида Рюгу. Два модуля-робота 21 сентября совершили первую в истории мягкую посадку на астероид, высадившись с межпланетной станции "Хаябуса-2".

До поверхности Рюгу роверы добирались три с половиной года. Они будут собирать частицы грунта и производить исследования.

Ещё один модуль-робот будет спущен на поверхность Рюгу в следующем году.

На Землю "Хаябуса-2" вместе с роверами отправится в декабре 2019 года. В декабре 2020 они должны будут приземлится уже на нашей планете.

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