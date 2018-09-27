Киев ввел санкции против компаний РФ за связь с сепаратистами

Украинские власти ввели санкции против российских компаний, которые сотрудничают с транспортными предприятиями, расположенными в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Такое решение было принято по инициативе Службы безопасности Украины, говорится на сайте СБУ.

По данным ведомства, российские организации систематически переправляют грузы в Луганской области через пункты пропуска, контролируемые сепаратистами, которых, по данным Киева и его западных партнеров, поддерживает Россия. На этом основании украинские спецслужбы обвинили российские компании в поддержке "террористических" структур, грубом нарушении международного права и нанесении вреда экономике Украины.

В новый "черный список" попали такие предприятия России, как "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт", "Газголдер" и другие. Их активы в Украине будут заморожены, а любая хозяйственная деятельность в стране — прекращена.

В настоящее время украинские власти работают также над проектом санкций против компаний, работающих с заводом "Крымский титан" на аннексированном Россией полуострове. Ранее на этом предприятии произошла техногенная авария.