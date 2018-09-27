Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году

Чемпионат мира по футболу в 2024 году пройдет в Германии. Такое решение было принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг в швейцарском городе Ньон, сообщает Deutsche Welle. Конкурентом Немецкого футбольного союза выступала Турецкая футбольная федерация.

ФРГ в этой паре выглядела более привлекательно. В своей заявке немецкий кандидат указал на опыт проведения крупных турниров, богатые футбольные традиции, географическое положение в центре Европы, а также инфраструктуру, готовую к приему болельщиков и соревнований — 10 стадионов, отели и транспортная сеть.

Турция же предлагала УЕФА испытать новый опыт в стране, которая ранее никогда не принимала подобных турниров.

УЕФА учла и более высокий уровень правозащиты в Германии, тогда как Турция после провала госпереворота в 2016 году демонстрирует пренебрежение правами человека, посчитали в футбольном союзе. Были негативно восприняты и ограничения по алкоголю, табаку и азартным играм, действующие в Турции.