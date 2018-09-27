Олег Сенцов официально номинирован на премию Сахарова

На сайте Европарламента объявлены номинанты на премию имени Андрея Сахарова 2018-го года. В этом году премия отмечает 30-летний юбилей, она вручается лицам и организациям, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека в мире.
Среди номинантов, выдвинутых депутатами Европарламента, значится украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в подготовке терактов и с 14 мая держащий голодовку с требованием выпустить из российских тюрем украинских политзаключенных.
Депутаты отметили, что "де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму", а также то, что "он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими оккупационными силами на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы". Организация Amnesty International, в свою очередь, охарактеризовала судебный процесс над Сенцовым как "несправедливое судебное разбирательство в военном суде".
Кроме Сенцова на премию Сахарова номинированы: немецкая правозащитница турецкого происхождения Сейран Атеш, которая стояла за созданием мечети в Берлине, общей для мужчин и женщин; сирийский военный фотограф, работающий под псевдонимом "Цезарь", который вывез из Сирии более 55 000 фотографий, разоблачающих военные зверства; борец с коррупцией в Марокко Насер Зефзафи, приговоренный в своей стране к 20 годам лишения свободы за "заговор против безопасности государства"; и другие.
Лауреат премии имени Сахарова будет объявлен в октябре. До этого Комитет Европарламента по иностранным делам, Комитет по развитию, и Подкомитет по правам человека выберут из представленных номинантов трех финалистов, которые будут представлены Конференции председателей Европарламента для окончательного голосования.
Денежный размер премии имени Сахарова составляет 50 тысяч евро.
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