Он же Боширов. Он же Чепига. Герою России отдали приказ на убийство?

Фитнес-коммивояжер "Руслан Боширов" - это по убедительным данным Bellingcat кадровый сотрудник ГРУ Анатолий Чепига. Чье задание они с соучастником выполняли в Лондоне? В программе участвуют: независимый военный эксперт Вадим Лукашевич, генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров, публицист Сергей Пархоменко, спецкор "Новой газеты" Павел Каныгин и британский журналист Андрей Остальский. Ведущая Елена Рыковцева

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