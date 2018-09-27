СБУ представила запись "переговоров" об убийстве Захарченко силами Пушилина

Служба безопасности Украины распространила аудиозапись, которая, по данным ведомства, доказывает, что соратники так называемого "главы народного совета" самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина умышленно устранили "лидера ДНР" Александра Захарченко.

В комментарии от СБУ сказано, что соответствующий разговор между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными состоялся 12 июня в ресторане "Yuvam" ("Ювам") в турецком городе Анталия. В ходе предполагаемой беседы Лаврентьев якобы предлагает убрать Захарченко до сентября 2018 года без проведения выборов, настаивая, что с появлением нового "главы республики" "проблема Захарченко" будет решена. В ходе диалога собеседники приходят к совместному выводу о том, что Пушилин "более адекватный" по сравнению с Захарченко.

"Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете «Ташкента», усмиряете их потешные батальоны, меняете правительство…", — подводит итог один из неназванных собеседников.

Украинские спецслужбы заявили, что обнародовали наиболее показательные фрагменты переговоров, которые длились почти четыре часа.

Радио Свобода пока не располагает подтверждениями подлинности данной информации из независимых источников.

Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Его пост после этого временно занял Дмитрий Трапезников. Россия обвинила в убийстве украинские спецслужбы, однако Киев эти обвинения отвергает и подозревает, что к инциденту причастна российская сторона.

Временным главой так называемой Донецкой народной республики назначен председатель ее "народного совета" Денис Пушилин. После захвата сепаратистами в апреле 2014 года здания Донецкой областной администрации он уже возглавлял парламент "ДНР", затем на какое-то время отошел от дел, а с 2015 года вновь вернулся в руководство пророссийских сепаратистов.