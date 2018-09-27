Сестер Хачатурян отпустили из СИЗО, запретив общаться друг с другом

Басманный суд Москвы принял решение выпустить из СИЗО Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом ходатайствовало следствие.

Ходатайства были рассмотрены в закрытом режиме из-за сведений, которые относятся к состоянию их здоровья и их личной тайне.

Сестрам изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий сроком до 28 декабря 2018 года.

19-летней Кристине и 18-летней Ангелине Хачатурян запрещено пользоваться телефоном и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также общаться друг с другом и со свидетелями по уголовному делу. Адвокат Алексей Паршин уточнил, что обвиняемые могут разговаривать с кем-либо только с разрешения следователя. Теоретически они могут ходить в магазин и посещать учебные заведения, но тоже только с разрешения следователя.

17-летней Марии Хачатурян суд позволил общаться с матерью.

Известно, что сестры будут жить в разных, специально арендованных для каждой из них, квартирах.

Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сестры сами вызвали полицию и признали свою вину. Следственный комитет предъявил им обвинение в "убийстве группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание за это преступление – пожизненное заключение.

По словам сестер, на преступление их толкнули насилие и издевательства со стороны отца, которые они терпели в течение многих лет. Родные, друзья и соседи сестер Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома.

В конце августа прокуратура сообщила, что в деле появились сведения о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими дочерьми. По словам адвоката Алексея Паршина, пока что следствие квалифицирует это как "аморальные действия".