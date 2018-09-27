"ВКонтакте" заблокировала группу движения против рабства

Администрация социальной сети "ВКонтакте" заблокировала группу движения "Альтернатива", которое занималось борьбой с торговлей людьми и вызволением их из рабства.

При попытке захода на страницу группы говорится, что "сообщество заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды".

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что "выявили подозрительные финансовые операции и расхождения, которые могут быть фактом мошенничества и сокрытия части средств". В качестве примера администрация сети заявила об отсутствии информации о том, куда были потрачены собранные на благотворительность с 28 июля по 8 сумма 1,6 миллионов рублей.

В свою очередь, основатель "Альтернативы" Олег Мельников рассказал, что деньги были отправлены на карту человеку, который отвечает за покупку билетов домой людям, вызволенных из рабства, и предоставил скриншоты переводов. По словам Мельникова, блокировка сообщества нанесет большой удар по всей работе организации.

"Из-за потери связи с некоторыми людьми, которые обращались в нашу группу, вся ответственность за нахождение их в рабстве лежит на "ВКонтакте"", - сказал он, уточнив, что на 95% движение "Альтернатива" финансируется самостоятельно.

"Альтернатива" была организована в 2011-м году. На сайте организации сообщается, что за время ее существования были освобождены из рабства более 600 человек.