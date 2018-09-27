В Нидерландах предотвратили серию терактов, задержаны 7 подозреваемых

В Нидерландах полиция задержала семь подозреваемых в подготовке серии терактов, сообщает агентство Associated Press. Спецоперация проводилась в городах Аргем и Верт. У задержанных изъяли гранаты, автоматы АК47 и материалы для изготовления бомбы.

Трое подозреваемых уже ранее задерживались за попытку уехать за границу, чтобы воевать на стороне исламистских вооружённых формирований. Предполагаемый глава группы задержанных – 34-летний выходец из Ирака, в прошлом году его осудили за попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

Представители сил безопасности Нидерландов заявили, что, несмотря на задержание, опасность терактов сохраняется. Уровень террористической угрозы повышен до четвёртого уровня из максимальных пяти.