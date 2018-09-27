Автомобили российских дипломатов в Киеве облили фекалиями

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с нападением на автомобили сотрудников дипмиссии. Неизвестные в четверг облили машины российских дипломатов нечистотами, оторвали номерные знаки, прокололи шины. Представитель посольства отметил, что на автомобилях остались оскорбительные надписи.

Фотографии повреждённых авто выложил в соцсетях волонтёр Родион Шовкошитный. По его словам, акция была приурочена к проведению прощального ужина экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева, который проходил в здании дипмиссии. Активисты бросали файеры во двор дома, где находились дипломаты.

По словам волонтёра, участники акции таким образом хотели отомстить Воробьёву за участие в организации "антиукраинских акций", среди которых, по его словам, был "Бессмертный полк". Ранее, в мае, главу Россотрудничества облили зеленкой в Киеве.