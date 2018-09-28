Глава Бурятии поручил "поголовно" проверить учащихся на наркотики

В Бурятии глава региона Алексей Цыденов обязал медиков провести "поголовное стопроцентное" тестирование школьников и первокурсников на наркотики, чтобы "выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал". Он поручил республиканскому Минздраву посчитать, в какую сумму обойдется кампания, говорится на сайте администрации.

При этом использовать необходимо, по его словам, "современные методы выявления наркотиков". Они, по мнению чиновника, проще и дешевле. Все заявления глава Бурятии сделал на заседании антинаркотической комиссии в Улан-Удэ. Ранее такие проверки проводили выборочно, медикам не хватало денег на масштабную программу.

Кроме тестирования учащихся, власти республики занимаются тем, что выделяют субсидии районам на уничтожение дикорастущей конопли химическим способом.



В рамках борьбы с распространением наркомании власти предложили ряд жестких мер. В 2016 году Министерство здравоохранения приняло новый порядок тестирования школьников на наркотики. В том же году в Госдуму был внесен законопроект, дающий полиции и школе право отправлять ребенка сдавать анализы без согласия родителей.