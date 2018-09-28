Комитет по разведке готовит публикацию "российских" материалов

Сегодня в Комитете по разведке Палаты представителей пройдет голосование по вопросу о публикации текстов интервью из расследования дела о "российском вмешательстве" в президентские выборы 2016 года.

Среди документов, которые предлагается опубликовать, есть несколько записей бесед с людьми, входящими в ближний круг Дональда Трампа.

Ожидается, что Комитет по разведке направит расшифровки 53 интервью в аппарат Директора Национальной разведки для предварительного рассмотрения. Только после этого записи можно будет сделать доступными для широкой общественности.

Это позволит обнародовать тысячи страниц разговоров с десятками людей, включая старшего сына президента США, Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа, его ближайшего советника Джареда Кушнера. Кроме того, обнародовать могут и расшифровки бесед с Генпрокурором США Джеффом Сешнсом и бывшим главным стратегом Трампа Стивом Бэнноном.

Еще предполагается публикация интервью с сотрудниками предыдущей администрации Барака Обамы, включая беседу с советником по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывшим постоянным представителем США при ООН Самантой Пауэр.

Если расшифровки будут опубликованы, у широкой публики впервые появится возможность ознакомиться с показаниями людей, которые присутствовали на встречах и собраниях, расследуемых в рамках дела о российском вмешательстве. Речь, в частности, идет о встрече в нью-йоркской Башне Трампа 9 июня 2016 года, во время которой группа российских граждан предложила представителям штаба Трампа предоставить компромат на Хиллари Клинтон, соперницу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Об этом сообщает "Голос Америки".