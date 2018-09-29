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Культ личности

Я живу в городе виноватых. Лия Ахеджакова. Эфир в 18:05

Актриса Лия Ахеджакова

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Леонид Велехов беседует с актрисой Лией Ахеджаковой

Свой новый, пятый по счету сезон "Культ личности" начинает в гостях у народной артистки России Лии Ахеджаковой. Эфир в субботу 29 сентября в 18 часов 05 минут.

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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