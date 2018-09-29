Я живу в городе виноватых. Лия Ахеджакова. Эфир в 18:05

Свой новый, пятый по счету сезон "Культ личности" начинает в гостях у народной артистки России Лии Ахеджаковой. Эфир в субботу 29 сентября в 18 часов 05 минут.
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
Леонид Велехов беседует с актрисой Лией Ахеджаковой
Свой новый, пятый по счету сезон "Культ личности" начинает в гостях у народной артистки России Лии Ахеджаковой. Эфир в субботу 29 сентября в 18 часов 05 минут.
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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