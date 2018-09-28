Оппоненты Маска добиваются его ухода с поста главы "Теслы"

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала жалобу на главу компании Tesla миллиардера Илона Маска из-за твита, появившегося 7 августа – о выкупе акций компании. По данным журналистов, регулятор требует запретить предпринимателю занимать исполнительные должности в публичных компаниях, и таким образом лишить его поста директора Tesla. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Основанием для обвинения Комиссии по ценным бумагам стал твит Маска, опубликованный несколько недель назад. В нём предприниматель пообещал выкупить с биржи акции компании на $82 миллиарда, если их стоимость достигнет $420. Оппоненты предпринимателя считают, что своим твитом он ввел акционеров компании в заблуждение, так как не обсуждал с потенциальными инвесторами условия сделки.

Законы США запрещают руководителям компаний, представленных на бирже, объявлять о покупке или продаже ценных бумаг при отсутствии достаточного финансирования. В Комиссии по ценным бумагам считают, что подобные объявления могут считаться попыткой искусственно повлиять на стоимость акций.

Илон Маск прокомментировал обвинения регулятора и назвал их «несправедливыми». В интервью телеканалу CNBC он заявил, что расследование докажет его невиновность.