Леонид Кучма подал в отставку с поста в Контактной группе

Бывший президент Украины Леонид Кучма 28 сентября подал в отставку с поста полномочного представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Фонда Кучмы.



В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Кучма отметил, что около ста раз побывал в Минске на заседаниях Трехсторонней контактной группы и устал от заранее известного негативного результата. По его словам, другая сторона приезжает на заседание с заранее подготовленными ответами.



Трехсторонняя контактная группа была образована в 2014 году в составе представителей Украины, России и ОБСЕ. В Киеве и ОБСЕ считают, что основным препятствием в урегулировании конфликта в Донбассе является позиция Москвы.



Леонид Кучма был вторым президентом Украины, проработав на высшем посту государства в период с 1994 по 2005 годы. В 2015 году он был одним из участников подписания Минского протокола в рамках международных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе.