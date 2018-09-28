"Кремлю дают утопить себя во вранье". Новые сведения о "туристах из Солсбери"

Не утихают споры по поводу третьей части совместного расследования The Insider и Bellingcat по поводу "Петрова" и "Боширова", опубликованной 26 сентября (в первой по паспортным данным предполагаемых агентов ГРУ устанавливается их причастность к спецслужбам, а во второй выясняется география совместных поездок "солсберийских туристов"). В ответ на публикацию The Insider последовали статьи и посты в соцсетях, ставящие своей целью доказать, что между Бошировым и Чепигой нет фотографического сходства.
Забавно наблюдать за тем, как со множества безымянных Твиттер-аккаунтов распространяется информация о том, что Боширов — не ГРУшник Чепига. В качестве аргумента приводится одна из страниц сайта ДВОКУ, на которой размещен фотоальбом с выпускниками 2001 года (сам альбом загружен в 2011 году). Забавно наблюдать это потому, что никаких свидетельств о том, что именно этот человек носит фамилию Чепига, нет — в подписях к фотографиям альбома нет имен (в этом можно убедиться, пройдя по ссылке). То есть "разоблачители" в данном случае руководствуются той же логикой, что и их супостаты из Bellingcat и The Insider (которые просто выступили сливными бачками для MI6) — сходство ищется сугубо по фотографиям. Только проблема в том, что у Bellingcat Чепига сильно похож на Боширова, а вот разоблачители из Ольгино просто предъявляют какую-то несуразицу, выдавая совершенно постороннего человека за того самого Чепигу.
Вы приглядитесь, лапочка.
Это ж совсем другой!
У него голова - лампочкой,
А у нашего бровь дугой!
Раздули тут страсти-мордасти,
Не этом главное дело.
С полковником Марго тряслась бы от страсти!
А с этим всего лишь потела.
Сомнению некоторые комментаторы подвергли и публикацию в газете "Коммерсантъ", которой удалось поговорить с земляками Анатолия Чепиги из села Березовка Амурской области - одна из них узнала его на фото.
Судя по тому, что к охоте на Чепигу присоединился Коммерсант, заказчик этого праздника сидит в Москве. И именно поэтому дешевая <проститутка> Доброхотов ничего не боится - его покрывают те же люди.
Серьёзная игра идёт - не исключено, что эти же люди передали кому надо и личные данные «Боширова», чтобы проще было «искать»
В оппозиционных твиттерах пишут, что этим текстом Кремль руками Усманова отмазывает Боширова; в прокремлевских телеграммах - что некие высокопоставленные личности этим текстом мочат Боширова.
Ни тем и ни другим даже не может прийти в голову, что журналисты просто решили проверить инфу других СМИ и уцепиться хоть за какой-то наконец след.
Ну вот, кстати, обычный житейский кейс. Видите по ТВ мужика, рассказывает про соборы, но вы-то знаете что это однокашник/бывший сосед/бывший любовник, зовут его на самом деле Вася и звание у него соответствующее. Пойдете раскрывать разведчика в соцсетях и в СМИ? Или он Родину защищает, нельзя?
он совершил преступление, какая уж тут защита Родины?
Маргарита Симоньян между тем наладила выпуск футболок по следам эпохального интервью и раздает их всем желающим курьерам.
Обещала вам футболочки 'Вы работаете в ГРУ?' Ловите их.
Если считаете, что вам она тоже должна была достаться, но не досталась - вы знаете мой мобильный телефон:)
Вести.ру назвали расследование "очередной порцией феерического бреда", а РИА Новости опубликовало интервью с бывшим командиром Чепиги Александром Боржко, который считает, что информация о его причастности к отравлению Скрипалей "попахивает шизофренией".
Однако публикацией The Insider разоблачения не кончились: газета Daily Telegraph сообщила, что британским спецслужбам известна личность третьего участника операции в Солсбери. Согласно сведениям из анонимного источника, этот человек посетил город до приезда "Петрова" с "Бошировым", чтобы составить план покушения. Известна Великобритании и настоящая фамилия Петрова, которого действительно зовут Александр; его данные могут быть раскрыты публике в течение ближайшей недели.
Ну, хорошо - про одного мы уже знаем, что он полковник... То есть, в Англии Боширов-Чепига был, конечно, старшим группы... А "Петров" бегал за девочками, за пивом, одеколон таскал, дверные ручки смазывал... Но все равно интересно, в каком он звании? И есть ли у него правительственные награды, большая ли семья? Давайте уже расскажите нам... А то, может, он вообще генерал, и я все неправильно написал...
Нет, ребята, Петров не то что не генерал и не полковник, но даже и не подполковник, похоже.
Потому что он на протяжении интервью смотрит на Боширова-Чепигу как на старшего по званию.
Если сейчас выяснится, что третьей была та самая проститутка, с которой солсберецкие резвились в ночь на воскресенье, то я ничуть не удивлюсь, что и она окажется полковницей ГРУ :)
Англичане сообщили, что имя второго участника "солцберецкой" группировки ГРУ будет названо через 7-10 дней. Иезуитская метода вытягивания жил выглядит совершенно рациональной: Кремлю дают время утопить себя новой порцией вранья по поводу Боширова-Чепиги, после чего ему придется выкарабкиваться из новой истории. А на подходе уже третий подозреваемый, которого также пообещали озвучить. Англичане, по видимости, пересмотрели сериал "Мафия" и растягивают свой собственный на несколько сезонов. Что, впрочем, целиком совпадает с законами жанра - обыватель должен каждый день иметь возможность смотреть продолжение, не отрываясь.
Насчет утопления во вранье англичане не промахнулись: сегодня откопали бывшего командира Чепиги, который назвал обвинения бывшего подчиненного шизофренией: в ДВОКУ не готовят агентурных работников:
"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий", — сообщил Боржко.
Логику в ДВОКУ, судя по словам командира, не преподавали тоже. Где 2001 год и где Чепига образца 2018. За 17 лет из матерого боевика можно было сделать хоть Штирлица, хотя похоже, что задача оказалась непосильной.
Вы можете сколько угодно смеяться над недотёпами, наскандалившими в дешёвом отеле с травой и девкой на двоих (между прочим, нормальное время препровождение диверсанта или киллера - между заданиями - кир и тёлка, а коли кир нельзя - расширить то, что он полагает у себя сознанием), но главное не это... Третий-то: стоя на улице, у дверей будущей жертвы, под прицелом уличных видеокамер - рисовать в блокнотик кроки местности...
Вот это уже не полканы... Это поди был целый генерал... Человек старой закалки: хочешь что бы было сделано хорошо - сделай сам...
А чего - такие же и на Чубайса готовили покушение в марте 2005.
Ветераны Афгана - никаких новомодных штучек с радиоуправлением, которое срабатывает от пейджинга...
От заряда - провод. Как положено... Инструкция по взрывному делу со времён "технических листков УПШД" (деды воевали... не нами придумано, не нам и отменять)...
Лежка в лесу... Чтобы не яйца не отморозить - подстелить акриловые коврики... (как это белорусские партизаны справлялись?) ... Единственные идиоты, которые в начале марта, среди сугробов, покупают на местном рынке подстилку для пикников... Окурки не в спичечные коробки забычковать - так у нас "зиппо", какие коробки... И вообще, кому мешали окурки в афганских горах - наоборот - найдёт местный бедолага - то-то радость чуваку - на пару тягов...
И заряд, рассчитанный с обочины сносить на узкой горной тропе, а не на подмосковном, но шоссе...
Кстати, вернёмся в наши дни: вещество же тоже отмеряли, исходя из применения в кабинетах, ну, там, как ватку с трубку Кивелиди, а не на английские туманы... Так, тот, кто про влияние влажности знал на теххарактеристики химагента - его и посадили, а потом выгнали из страны... Остались только ублюдки, умеющие ампулами фарцануть...
В ответ на расследование Кремль устами Дмитрия Пескова заявил о нежелании вести дискуссию со СМИ - и о том, что данных о награждении Чепиги званием Героя России у него нет. Что до сходства Боширова с Чепигой, то мало ли кто на кого похож, подытожил Песков.
Кроме привычного «вывсеврете» Захаровой никакой другой позиции по Чепиге так и не появилось.
На заседании Совета безопасности ООН в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления британского премьера так:
"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства. Но они их никому не предъявляют...."
А кому он хочет, чтобы предьявляли обвинения? И зачем?
Путин лично взял на себя ложь про то, что это «обычные граждане»; лично устроил комедию с приглашением их в прямой эфир.
Лично соврал, лично провалил операцию.
Не оставил никаких сомнений в том, что операция была проведена по его личному приказу.
Да уж.
Сейчас можно ждать санкций несравненно более тяжелых, чем когда-либо. Но может быть это история про то, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Ловушка захлопнулась, короче. Этот Чепига окончательно превращает Путина в Каддафи
Ха. Вспомнила наконец что мне по стилистике напоминало все это время интервью "Петрова" и Баширова". Есть чернушный советский анекдот "А вот может я Снегурочка!" - один в один как это интервью. Ну очень чернушный, но точно отражает и это интервью и всю международную риторику кремлевской пропаганды с 2014 года. Так что все же напомню его полностью. Извините.
Так вот, лежит на тротуаре ну очень сильно пьяная женщина в луже собственных выделений. Подходит милиционер и начинает ее стыдить "Ах ты такая сякая - как не стыдно?! Напилась.", а она в ответ "А вот может я Снегурочка". Тот снова ругается: "Ну какая ты Снегурочка? Ты дура пьяная. Посмотри на себя, вон описалась, лежишь в своей луже". А так в ответ "Ну так вот, я ж Снегурочка, а сейчас лето, я и подтаяла".
Страна с логикой таких снегурочек на международной арене и хотя видно что это такое и воняет, а все равно твердят всему миру - "Выкусили? Докажите что мы не подтаяли".. В Солсбери ездили собор смотреть, на Донбассе нас нет и заблудились, Боинг не мы, ЛНР и ДНР - самостоятельные образования, Крым от бандеровцев спасали, в Сирии химатаки противники сами на себя совершали.... и писают и писают под себя и весь мир должен типа доказывать что не подтаяли.
Интересно, когда надоест?
Можно долго говорить о технологиях, но дело, разумеется, не в них. А в ущербности "тайной" политики... Основная причина провала - глупость кремлёвской стратегии.
Яды, тайные вторжения в страны, кибер-война с Западом, фальсификация документов на ракету, фальшивые паспорта и лживые речи в ООН... - создают устойчивое впечатление, что Россия гадит миру втихаря, из-за угла, делая трусливую подлость - основой национальной "политики".
Проблема, однако, в том, что системная, долгая ложь бьёт по самим её авторам. Лидеры "великой страны" с окосевшими от вранья глазами - обрекают себя (с населением) на роль всеобщего изгоя.
Гадя миру втихаря, вы гадите (прежде всего) себе на голову. Результаты гос-вранья были ожидаемы: изоляция, презрение, насмешки, перекрытый "кислород".
Эффективный злодей не может выглядеть жалким и схваченным за руку. Тогда он не злодей, а злобный клоун. Советский режим не был ангелом, но он дорожил репутацией "империи" (пусть даже - зла), гордясь страхом, который он наводит. Но кремль в жалкой роли Кости Сапрыкина, который шепелявит всему миру: "Ко-се-лёк, ко-се-лёк.. Какой ко-се-лёк?" - вызывает только смех и омерзение.
Репутация страны-лжеца прочно закрепилась за Россией - и едва ли она "растает" как страшный сон в ближайшее время. СССР боялись и ненавидели, на Россию Перестройки смотрели с уважением и надеждой, Россия Ельцина воспринималась как "больной", нуждающийся в помощи. Но Россия Путина прочно утвердилась в роли подлеца, не готового отвечать за поступки.
Впрочем, есть версия, что эта тактика избрана сознательно - высказывает ее, например, Олег Кашин в платном разделе Republic:
Сценарист, конечно, должен будет изучить много всякой литературы по поводу инцидента в Солсбери, но что это будет за литература – мемуары заслуженного героя-разведчика Чепиги или материалы судебного процесса по «делу Путина» – этого сейчас не знает никто, и, наверное, так и можно сформулировать главную интригу, связанную со всей солсберийской историей.
У Кашина версия: провал отравления Скрипалей — спланированная акция силовиков, чтобы сжечь мосты в отношениях с Западом и изолировать Россию. Я лично не очень верю в такую игру, но ход мыслей интересный
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