"Кремлю дают утопить себя во вранье". Новые сведения о "туристах из Солсбери"

Не утихают споры по поводу третьей части совместного расследования The Insider и Bellingcat по поводу "Петрова" и "Боширова", опубликованной 26 сентября (в первой по паспортным данным предполагаемых агентов ГРУ устанавливается их причастность к спецслужбам, а во второй выясняется география совместных поездок "солсберийских туристов"). В ответ на публикацию The Insider последовали статьи и посты в соцсетях, ставящие своей целью доказать, что между Бошировым и Чепигой нет фотографического сходства.

Минправды

Забавно наблюдать за тем, как со множества безымянных Твиттер-аккаунтов распространяется информация о том, что Боширов — не ГРУшник Чепига. В качестве аргумента приводится одна из страниц сайта ДВОКУ, на которой размещен фотоальбом с выпускниками 2001 года (сам альбом загружен в 2011 году). Забавно наблюдать это потому, что никаких свидетельств о том, что именно этот человек носит фамилию Чепига, нет — в подписях к фотографиям альбома нет имен (в этом можно убедиться, пройдя по ссылке). То есть "разоблачители" в данном случае руководствуются той же логикой, что и их супостаты из Bellingcat и The Insider (которые просто выступили сливными бачками для MI6) — сходство ищется сугубо по фотографиям. Только проблема в том, что у Bellingcat Чепига сильно похож на Боширова, а вот разоблачители из Ольгино просто предъявляют какую-то несуразицу, выдавая совершенно постороннего человека за того самого Чепигу.

Николай Травкин

Вы приглядитесь, лапочка.

Это ж совсем другой!

У него голова - лампочкой,

А у нашего бровь дугой!

Раздули тут страсти-мордасти,

Не этом главное дело.

С полковником Марго тряслась бы от страсти!

А с этим всего лишь потела.

Сомнению некоторые комментаторы подвергли и публикацию в газете "Коммерсантъ", которой удалось поговорить с земляками Анатолия Чепиги из села Березовка Амурской области - одна из них узнала его на фото.​

Игорь Мальцев

Судя по тому, что к охоте на Чепигу присоединился Коммерсант, заказчик этого праздника сидит в Москве. И именно поэтому дешевая <проститутка> Доброхотов ничего не боится - его покрывают те же люди.

Сергей Мигдал

Серьёзная игра идёт - не исключено, что эти же люди передали кому надо и личные данные «Боширова», чтобы проще было «искать»

Антон Черных

В оппозиционных твиттерах пишут, что этим текстом Кремль руками Усманова отмазывает Боширова; в прокремлевских телеграммах - что некие высокопоставленные личности этим текстом мочат Боширова.



Ни тем и ни другим даже не может прийти в голову, что журналисты просто решили проверить инфу других СМИ и уцепиться хоть за какой-то наконец след.

Ксения Болецкая

Ну вот, кстати, обычный житейский кейс. Видите по ТВ мужика, рассказывает про соборы, но вы-то знаете что это однокашник/бывший сосед/бывший любовник, зовут его на самом деле Вася и звание у него соответствующее. Пойдете раскрывать разведчика в соцсетях и в СМИ? Или он Родину защищает, нельзя?

Тихон Дзядко

он совершил преступление, какая уж тут защита Родины?

Маргарита Симоньян между тем наладила выпуск футболок по следам эпохального интервью и раздает их всем желающим курьерам.

Маргарита Симоньян

Обещала вам футболочки 'Вы работаете в ГРУ?' Ловите их.



Если считаете, что вам она тоже должна была достаться, но не досталась - вы знаете мой мобильный телефон:)

Вести.ру назвали расследование "очередной порцией феерического бреда", а РИА Новости опубликовало интервью с бывшим командиром Чепиги Александром Боржко, который считает, что информация о его причастности к отравлению Скрипалей "попахивает шизофренией".

Однако публикацией The Insider разоблачения не кончились: газета Daily Telegraph сообщила, что британским спецслужбам известна личность третьего участника операции в Солсбери. Согласно сведениям из анонимного источника, этот человек посетил город до приезда "Петрова" с "Бошировым", чтобы составить план покушения. Известна Великобритании и настоящая фамилия Петрова, которого действительно зовут Александр; его данные могут быть раскрыты публике в течение ближайшей недели.

Александр Рыклин

Ну, хорошо - про одного мы уже знаем, что он полковник... То есть, в Англии Боширов-Чепига был, конечно, старшим группы... А "Петров" бегал за девочками, за пивом, одеколон таскал, дверные ручки смазывал... Но все равно интересно, в каком он звании? И есть ли у него правительственные награды, большая ли семья? Давайте уже расскажите нам... А то, может, он вообще генерал, и я все неправильно написал...

Карина Орлова

Нет, ребята, Петров не то что не генерал и не полковник, но даже и не подполковник, похоже.

Потому что он на протяжении интервью смотрит на Боширова-Чепигу как на старшего по званию.

Александр Фельдман

Если сейчас выяснится, что третьей была та самая проститутка, с которой солсберецкие резвились в ночь на воскресенье, то я ничуть не удивлюсь, что и она окажется полковницей ГРУ :)

Эль Мюрид

Англичане сообщили, что имя второго участника "солцберецкой" группировки ГРУ будет названо через 7-10 дней. Иезуитская метода вытягивания жил выглядит совершенно рациональной: Кремлю дают время утопить себя новой порцией вранья по поводу Боширова-Чепиги, после чего ему придется выкарабкиваться из новой истории. А на подходе уже третий подозреваемый, которого также пообещали озвучить. Англичане, по видимости, пересмотрели сериал "Мафия" и растягивают свой собственный на несколько сезонов. Что, впрочем, целиком совпадает с законами жанра - обыватель должен каждый день иметь возможность смотреть продолжение, не отрываясь.

Насчет утопления во вранье англичане не промахнулись: сегодня откопали бывшего командира Чепиги, который назвал обвинения бывшего подчиненного шизофренией: в ДВОКУ не готовят агентурных работников:

"В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий", — сообщил Боржко.

Логику в ДВОКУ, судя по словам командира, не преподавали тоже. Где 2001 год и где Чепига образца 2018. За 17 лет из матерого боевика можно было сделать хоть Штирлица, хотя похоже, что задача оказалась непосильной.

Ихлов Евгений

Вы можете сколько угодно смеяться над недотёпами, наскандалившими в дешёвом отеле с травой и девкой на двоих (между прочим, нормальное время препровождение диверсанта или киллера - между заданиями - кир и тёлка, а коли кир нельзя - расширить то, что он полагает у себя сознанием), но главное не это... Третий-то: стоя на улице, у дверей будущей жертвы, под прицелом уличных видеокамер - рисовать в блокнотик кроки местности...

Вот это уже не полканы... Это поди был целый генерал... Человек старой закалки: хочешь что бы было сделано хорошо - сделай сам...

А чего - такие же и на Чубайса готовили покушение в марте 2005.

Ветераны Афгана - никаких новомодных штучек с радиоуправлением, которое срабатывает от пейджинга...

От заряда - провод. Как положено... Инструкция по взрывному делу со времён "технических листков УПШД" (деды воевали... не нами придумано, не нам и отменять)...

Лежка в лесу... Чтобы не яйца не отморозить - подстелить акриловые коврики... (как это белорусские партизаны справлялись?) ... Единственные идиоты, которые в начале марта, среди сугробов, покупают на местном рынке подстилку для пикников... Окурки не в спичечные коробки забычковать - так у нас "зиппо", какие коробки... И вообще, кому мешали окурки в афганских горах - наоборот - найдёт местный бедолага - то-то радость чуваку - на пару тягов...

И заряд, рассчитанный с обочины сносить на узкой горной тропе, а не на подмосковном, но шоссе...

Кстати, вернёмся в наши дни: вещество же тоже отмеряли, исходя из применения в кабинетах, ну, там, как ватку с трубку Кивелиди, а не на английские туманы... Так, тот, кто про влияние влажности знал на теххарактеристики химагента - его и посадили, а потом выгнали из страны... Остались только ублюдки, умеющие ампулами фарцануть...

В ответ на расследование Кремль устами Дмитрия Пескова заявил о нежелании вести дискуссию со СМИ - и о том, что данных о награждении Чепиги званием Героя России у него нет. Что до сходства Боширова с Чепигой, то мало ли кто на кого похож, подытожил Песков.

Федор Крашенинников

Кроме привычного «вывсеврете» Захаровой никакой другой позиции по Чепиге так и не появилось.

Сергей Митрофанов

На заседании Совета безопасности ООН в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления британского премьера так:

"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства. Но они их никому не предъявляют...."

А кому он хочет, чтобы предьявляли обвинения? И зачем?

Леонид Волков

Путин лично взял на себя ложь про то, что это «обычные граждане»; лично устроил комедию с приглашением их в прямой эфир.

Лично соврал, лично провалил операцию.

Не оставил никаких сомнений в том, что операция была проведена по его личному приказу.

Да уж.

Сейчас можно ждать санкций несравненно более тяжелых, чем когда-либо. Но может быть это история про то, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Федор Крашенинников

Ловушка захлопнулась, короче. Этот Чепига окончательно превращает Путина в Каддафи

Ольга Кортунова

Ха. Вспомнила наконец что мне по стилистике напоминало все это время интервью "Петрова" и Баширова". Есть чернушный советский анекдот "А вот может я Снегурочка!" - один в один как это интервью. Ну очень чернушный, но точно отражает и это интервью и всю международную риторику кремлевской пропаганды с 2014 года. Так что все же напомню его полностью. Извините.

Так вот, лежит на тротуаре ну очень сильно пьяная женщина в луже собственных выделений. Подходит милиционер и начинает ее стыдить "Ах ты такая сякая - как не стыдно?! Напилась.", а она в ответ "А вот может я Снегурочка". Тот снова ругается: "Ну какая ты Снегурочка? Ты дура пьяная. Посмотри на себя, вон описалась, лежишь в своей луже". А так в ответ "Ну так вот, я ж Снегурочка, а сейчас лето, я и подтаяла".

Страна с логикой таких снегурочек на международной арене и хотя видно что это такое и воняет, а все равно твердят всему миру - "Выкусили? Докажите что мы не подтаяли".. В Солсбери ездили собор смотреть, на Донбассе нас нет и заблудились, Боинг не мы, ЛНР и ДНР - самостоятельные образования, Крым от бандеровцев спасали, в Сирии химатаки противники сами на себя совершали.... и писают и писают под себя и весь мир должен типа доказывать что не подтаяли.

Интересно, когда надоест?

Александр Хоц

Можно долго говорить о технологиях, но дело, разумеется, не в них. А в ущербности "тайной" политики... Основная причина провала - глупость кремлёвской стратегии.

Яды, тайные вторжения в страны, кибер-война с Западом, фальсификация документов на ракету, фальшивые паспорта и лживые речи в ООН... - создают устойчивое впечатление, что Россия гадит миру втихаря, из-за угла, делая трусливую подлость - основой национальной "политики".

Проблема, однако, в том, что системная, долгая ложь бьёт по самим её авторам. Лидеры "великой страны" с окосевшими от вранья глазами - обрекают себя (с населением) на роль всеобщего изгоя.

Гадя миру втихаря, вы гадите (прежде всего) себе на голову. Результаты гос-вранья были ожидаемы: изоляция, презрение, насмешки, перекрытый "кислород".

Эффективный злодей не может выглядеть жалким и схваченным за руку. Тогда он не злодей, а злобный клоун. Советский режим не был ангелом, но он дорожил репутацией "империи" (пусть даже - зла), гордясь страхом, который он наводит. Но кремль в жалкой роли Кости Сапрыкина, который шепелявит всему миру: "Ко-се-лёк, ко-се-лёк.. Какой ко-се-лёк?" - вызывает только смех и омерзение.

Репутация страны-лжеца прочно закрепилась за Россией - и едва ли она "растает" как страшный сон в ближайшее время. СССР боялись и ненавидели, на Россию Перестройки смотрели с уважением и надеждой, Россия Ельцина воспринималась как "больной", нуждающийся в помощи. Но Россия Путина прочно утвердилась в роли подлеца, не готового отвечать за поступки.

Впрочем, есть версия, что эта тактика избрана сознательно - высказывает ее, например, Олег Кашин в платном разделе Republic:

Сценарист, конечно, должен будет изучить много всякой литературы по поводу инцидента в Солсбери, но что это будет за литература – мемуары заслуженного героя-разведчика Чепиги или материалы судебного процесса по «делу Путина» – этого сейчас не знает никто, и, наверное, так и можно сформулировать главную интригу, связанную со всей солсберийской историей.

Дмитрий Колезев

У Кашина версия: провал отравления Скрипалей — спланированная акция силовиков, чтобы сжечь мосты в отношениях с Западом и изолировать Россию. Я лично не очень верю в такую игру, но ход мыслей интересный