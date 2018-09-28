Исполнилось 40 лет со дня гибели поэта Анатолия Якобсона

28 сентября исполнилось 40 лет со дня гибели в Иерусалиме Анатолия Якобсона - поэта, переводчика, литературного критика, правозащитника. Анатолий Александрович Якобсон родился в 1935 году в Москве. Окончил Педагогический институт, преподавал в школах историю и литературу. В 1956 году женился на переводчице Майе Улановской.

Писал о творчестве Блока, Пастернака, Ахматовой, Платонова, Шаламова. В 60-е Якобсон стал активным участником правозащитного движения, редактировал 15 выпусков «Хроники текущих событий». В 1973 году эмигрировал, работал на факультете славистики Иерусалимского университета. В 1978-м покончил собой.

К сорокалетию гибели Якобсона стараниями друзей в Бостоне выпущено полное собрание его поэтических переводов "Свободное дыхание печали", куда вошли стихи Петрарки, Мицкевича, Готье, Верлена, Лорки, Честертона и других поэтов.