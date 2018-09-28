Facebook сообщил об уязвимости. Под угрозой оказались 50 млн аккаунтов

Компания Facebook сообщила об уязвимости, которая затрагивает 50 миллионов аккаунтов социальной сети. Злоумышленники могли украсть информацию владельцев профилей при помощи функции "Посмотреть как". Она позволяет посмотреть на страницу так, как ее видят другие пользователи.

В руководстве социальной сети заверили, что проблема с безопасностью уже устранена. Facebook проинформировал правоохранительные органы о взломе. Расследование инцидента находится на ранней стадии, заявили в компании.

Хакеры украли так называемые "маркеры доступа" – это цифровые ключи, которые позволяют пользователям не вводить заново пароль каждый раз, когда они ходят в соцсеть. Корпорация утверждает, что сбросила не только 50 миллионов "маркеров доступа", которые оказались под угрозой, но и ключи 40 миллионов других владельцев аккаунтов.