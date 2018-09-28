Украинская православная церковь обвинила "Правый сектор" в нападении

Украинская православная церковь Московского Патриархата сообщила о нападении на прихожан в Ивано-Франковской области со стороны "Правого сектора" – украинской националистической организации, которая на территории России считается экстремистской и запрещена.

В пресс-службе УПЦ рассказали, что националисты взломали двери, разбили окна и избили верующих в Свято-Троицком храме. Утверждается, что у одного из прихожан – сотрясение мозга, еще одному сломали руку. Видео инцидента церковь не предоставила.

В самом "Правом секторе" причастность к нападению отвергли. Представитель организации Артем Скоропадский заявил, что ему о происшедшем ничего не известно, сообщает телеканал "Громадське"

На территории Украины действуют несколько православных религиозных организаций. Крупнейшие из них – Украинская православная церковь (Московского патриархата), Украинская православная церковь (Киевского патриархата), Украинская автокефальная православная церковь.

Президент Украины Петр Порошенко и Верховная рада ранее обратились к Константинопольскому патриарху с просьбой содействовать созданию единой автокефальной украинской православной церкви. Против такого шага резко выступает Русская православная церковь.