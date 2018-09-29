Суд в США принял иск 200 демократов Конгресса к Трампу

Американский федеральный суд принял к рассмотрению иск 200 демократов – членов Конгресса к президенту США Дональду Трампу.

Конституция запрещает главе государства получать денежные и иные вознаграждения от иностранных государств без согласия Конгресса, пока он находится при исполнении своих обязанностей. Истцы утверждают, что Трамп повинен в нарушении этого конституционного положения, поскольку в отеле, носящем его имя, устраивают мероприятия иностранные посольства и останавливаются официальные лица из-за рубежа.

Трамп не предоставил Конгрессу никаких деталей, касающихся этих мероприятий, и не испрашивал у законодателей согласия на их проведение. Позиция Белого дома сводится к тому, что эти акции не попадают под понятие “вознаграждение“ в том смысле, который в него вкладывали отцы-основатели США. Речь идет об обычных коммерческих сделках, а не о личных платежах, заявляет администрация.

Со своей стороны, истцы, как сказано в их заявлении, не знают, имеет ли здесь место обычная коммерция или персональные подношения, поскольку Трамп не раскрыл никаких подробностей, касающихся пребывания в его отеле иностранных представителей.

В феврале компания, владеющая отелем Трампа в Вашингтоне, передала казначейству в качестве безвозмездного пожертвования более 150 тысяч долларов, квалифицировав эту сумму как “прибыль“ от сделок с иностранными государствами. Бухгалтеры компании не приложили пояснительной записки к своей отчетности.