В Индонезии жертвами землетрясения и цунами стали около 400 человек

Два землетрясения в Индонезии вызвали цунами, в результате которого погибли не менее 384 человек. Число жертв может существенно возрасти.

Многие здания полностью или частично разрушены, включая частные дома, торговый центр и мечеть. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу около 18 часов по местному времени (14:00 мск). Его очаг находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси, сообщает Reuters.

Связь между Палу и близлежащим городом Дунгала, самым близким к эпицентру землетрясения, была прервана. Аэропорт Палу закрыт для самолетного сообщения, разрешение на посадку получают только вертолеты. Население Палу – около 350 тысяч человек.

В Индонезии, население которой превышает четверть миллиарда человек, регулярно происходят землетрясения.