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Сирия открыла переход Насиб на границе с Иорданией

Карта с пограничным пунктом Насиб

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Пограничный переход между Сирией и Иорданией вновь открылся в субботу, 29 сентября. Сирийский министр транспорта объявил о возобновлении движения граждан и товаров.

Несмотря на это заявление, иорданские вооружённые силы сообщают, что подготовка к открытию перехода еще не завершена.

Западные агенства информируют, что открытие пограничного перехода Насиб даёт режиму Асада возможность экспортировать сирийские товары в арабские страны.

Вооружённые противники режима Асада установили свой контроль над пограничным переходом Насиб в апреле 2015 года, но уже в июле того же года сирийские войска вновь заняли этот участок границы.

Правительство Башара Асада, пользуясь военной поддержкой России и Ирана, в настоящее время контролирует большую часть территории Сирии.

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