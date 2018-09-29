Южная Корея задержала судно "Севастополь" в связи с санкциями

В южнокорейском порту Пусан задержано грузовое российское судно "Севастополь" судоходной компании "Гудзон". Эта компания находится под американскими санкциями. Минфин США заявляет, что некоторые российские суда, по всей вероятности, осуществляют в открытом море нелегальную перегрузку очищенных нефтепродуктов северокорейским получателям.

Представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" , что "Севастополь" не арестован, а задержан агентом, "который не выдает разрешение на выход в рейс".

Администрация порта Пусан сообщила в письме, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании "Гудзон". "Севастополь" не может выйти из порта без специального разрешения.

Перегрузка на суда КНДР нефтепродуктов в открытом море в нарушение санкций Совета безопасности ООН продолжается. Такое заявление сделал 27 сентября госсекретарь США Майк Помпео на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация вокруг Северной Кореи.

По словам госсекретаря США, "санкции, введенные Советом безопасности ООН в отношении Северной Кореи, должны строго и полностью выполняться" до тех пор, пока "мы не достигнем полной, окончательной и поддающейся проверке денуклеаризации".



Подробнее: https://www.newsru.com/world/27sep2018/pompeokorea.html