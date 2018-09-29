Валенса: О репарациях с Германией можно говорить, но не требовать их

Бывший польский президент Лех Валенса считает, что Германия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. В интервью медиакомпании DW Валенса заявил: "Немцы богаты, а мы нет, и это – из-за их агрессии и войны".



По словам Валенсы, Польша и Германия должны начать диалог о проблеме выплаты репараций. Варшаве следует предоставить Берлину "реальные доказательства того, что проблема окончательно не решена", считает бывший председатель движения "Солидарность", которому 29 сентября исполнилось 75 лет. Он признаёт, однако, что предъявлять требования о выплате компенсаций уже слишком поздно.





Валенса раскритиковал политику нынешнего руководства Польши в отношении Германии. По его мнению, польские национально-консервативные политики "используют в своих целях трагическую историю и разжигают вражду". В своих действиях они руководствуются только намерениями понравиться избирателям, невзирая на возможные негативные последствия. "То, чего достигли к данному моменту Германия и Польша в своих отношениях, не должно быть разрушено", – призвал Лех Валенса.