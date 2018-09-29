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Исполнилось 140 дней голодовки украинского режиссера Олега Сенцова

Фотография Олега Сенцова, опубликованная ФСИН 29 сентября 2018

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Новая фотография украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку уже 140 дней, опубликована региональным ямало-ненецким управлением ФСИН. Снимок сделан в городской больнице города Лабытнанги. По официальным сообщениям, состояние здоровья Сенцова оценивается как "стабильное".

27 сентября глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов написал о состоянии здоровья Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой. В письме, в частности, говорится, что украинский заключенный находится под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

С 8 июня Олег Сенцов получает питательную смесь и ежедневную инфузионную терапию, говорится в письме Федотова. Глава СПЧ отмечает, что "состояний, угрожающих жизни пациента, и медицинских показаний для принудительного лечения не установлено".

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