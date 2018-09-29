В Воронеже вице-губернатор был уволен, получил 23 оклада и вернулся

Губернатор Воронежской области Александр Гусев не видит "ничего незаконного" в том, что его заместитель Юрий Агибалов получил 23 должностных оклада в связи с достижением пенсионного возраста, однако продолжает работать вице-губернатором.

Подлинность документов о пенсионных выплатах, которые были опубликованы в субботу в телеграм-канале "Незыгарь", подтвердили газете "Коммерсантъ" источники в региональной власти.

Как следует из документов, Агибалов 15 сентября был уволен с должности исполняющего обязанности вице-губернатора после того, как достиг 60 лет. Он получил положенные по законодательству 23 должностных оклада (по данным "Коммерсанта", это несколько сот тысяч рублей) и доплату к пенсии в виде 75 процентов от среднего заработка. Спустя же два дня Агибалов был назначен вице-губернатором.

"Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?" - прокомментировал ситуацию губернатор Гусев.