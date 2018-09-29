Порошенко: Украина не будет военным путем возвращать Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не планирует военным путем вернуть под свой контроль территории на востоке страны, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Выступая в Харькове, Порошенко подчеркнул, что наступление на позиции сепаратистов в Донецкой и Луганской областях могло бы привести к крупномасштабному конфликту с Россией.

Кроме того, как выразился президент, "Украина - не Россия", и потому не допустит штурма Донецка, подобного штурму Грозного во время войны в Чечне.

По словам Порошенко, более 60 процентов граждан Украины выступает за политико-дипломатическое разрешение конфликта в Донбассе, и он придерживается той же позиции.

Украина поддерживает идею ввода в контролируемые сепаратистами районы международных миротворческих сил.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году и унес более 10 тысяч жизней. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов, в том числе и военной, Москва отрицает участие российской арммии в конфликте.