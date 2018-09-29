КНДР: отказа от ядерного оружия не будет без "доверия" к США

Северная Корея начнет ядерное разоружение только после того, как сможет "доверять" Соединенным Штатам и убедится, что они не угрожают ее национальной безопасности. С таким заявлением выступил в субботу на сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.

По словам главы МИД Северной Кореи, санкции, наложенные на Пхеньян по инициативе США, не способствуют взаимному доверию.

Ли Ен Хо при этом назвал "прорывом" договоренности, которых достигли лидеры США и КНДР этим летом на саммите в Сингапуре, и подтвердил, что Пхеньян готов отказаться от ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп называет встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном успешной, однако Соединенные Штаты настаивают, что введенные против КНДР должны оставаться в силе, пока Северная Корея не докажет на деле свое стремление к отказу от ядерного оружия.