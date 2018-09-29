В Ингушетии оштрафовали участников митинга

В Ингушетии суд оштрафовал на 10 тысяч рублей главу местного отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, обвинив его в нарушении порядка проведения митинга.

26 сентября в столице республики Магасе, а также в Сунже прошли несогласованные акции протеста против подписанного в этот день соглашения между Ингушетией и Чечней об обмене территориями. Активисты опасались, что соглашение будет невыгодным для Ингушетии. Власти обеих республик настаивают, что обменялись незаселенными территориями в горах.

Как заявил Муцольгов "Дождю", в связи с акциями протеста всего было задержано 15 человек. Все они были оштрафованы на разные суммы.