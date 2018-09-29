Сербские войска привели в боеготовность из-за Косова

В столице частично признанной республики Косово Приштине в субботу прошла массовая демонстрация, участники которой выступили против возможного соглашения между властями Косово и Сербии об обмене территорией. Президент Косова Хашим Тачи публично подтвердил, что может быть достигнута договоренность о "корректировке границ", в соответствии с которой Прешевская долина, населенная преимущественно албанцами, могла бы быть присоединена к Косову, а ряд территорий на севере республики, населенные сербами, перейти под контроль Сербии. Участники демонстрации в Приштине выступили резко против этого.

В субботу обострилась ситуация и на границе Косова и Сербии, в районе Газиводского озера. В этот район, который недавно посетил сербский президент Александр Вучич, приехал президент Косова Тачи. Его сопровождали несколько десятков косовских спецназовцев, которые обеспечивали его безопасность в районе, населенном главным образом сербами. В Сербии выразили протест в связи с этим, а также привели в боеготовность отряды полиции и армейские подразделения. Евросоюз призвал обе стороны конфликта к спокойствию.

Косово, бывший автономный край в составе Сербии, не контролируется Белградом с 1999 года. В 2008 году Косово провозгласило независимость, которую признали более 100 стран-членов ООН, но не признали Сербия и Россия. ЕС пытается убедить Белград и Приштину нормализовать отношения, однако пока переговоры не дали существенных результатов.