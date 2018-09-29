Число жертв цунами в Индонезии превысило 400

Растет число жертв цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья острова Сулавеси в Индонезии.

По последним данным властей, которые приводит Reuters, только в городе Палу, на который пришелся основной удар стихии, подтверждена гибель 420 человек. Власти ожидают, что число жертв может быть намного большим. Еще нет данных из отдаленных прибрежных районов.

В самом городе Палу десятки людей могут оставаться под завалами. Сотни людей ранены. Число людей, оставшихся без крова, оценивается в 10 тысяч. В городе разрушено множество зданий. По свидетельствам очевидцев, высота волны, поднятой цунами, достигала шести метров.

Гидрометеорологическое агентство Индонезии в субботу подверглось критике - оно после землетрясения, эпицентр которого находился в море, предупредило об угрозе цунами, однако спустя полчаса отменило предупреждение. Власти, однако, полагают, что волны достигли побережья, еще когда предупреждение было в силе, и люди просто не успели эвакуироваться.