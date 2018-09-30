Илон Маск уйдет с поста главы совета директоров Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск уходит поста председателя ее совета директоров. Таков результат соглашения бизнесмена с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, о котором было объявлено в субботу.

Соглашение подлежит утверждению судом. В случае успешного исхода дела Маск сможет сохранить пост генерального директора. Однако он сложит с себя полномочия председателя совета директоров в течение 45 дней и не сможет вновь баллотироваться на эту позицию в течение трех лет.

По соглашению Маск не признал себя виновным по выдвинутому против него обвинению в мошенничестве, однако согласился выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Помимо этого Tesla выплатит в общей сложности 40 миллионов инвесторам, пострадавшим в результате публичных заявлений руководителя компании. Речь идет о твитах, написанных Маском 7 августа, в которых он заверил инвесторов, что получил финансирование на превращение Tesla в частную компанию путем приобретения ее акций по 420 долларов за штуку. Это намного выше текущей цены, и поэтому котировки акций в результате анонса резко поднялись. Как выяснила Комиссия, никакого финансирования на скупку ценных бумаг Tesla Маск не получал. Впоследствии он заявил, что Tesla останется публичной компанией, а котировки акций резко упали.

Комиссия по ценным бумагам и биржам исходно предложила Маску более выгодную сделку, по которой он должен был бы заплатить только "номинальный штраф" и оставить пост председателя правления всего лишь на два года. Маск отверг эти условия, в ответ на что Комиссия в своем иске первоначально предложила вообще лишить его права занимать какую-либо управленческую должность в любой акционерной компании. Соглашение не закрывает для Генеральной прокуратуры возможность предъявить Маску уголовное обвинение в мошенничестве.