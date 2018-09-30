В Индонезии опасаются, что число жертв цунами пойдет на тысячи

В Индонезии объявлены новые данные о жертвах цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья острова Сулавеси. Власти сообщают, что подтверждена гибель 832 человек. Это почти в 2 раза больше, чем ранее объявленное число погибших.

Власти опасаются, что число жертв может быть намного большим. Еще нет данных из отдаленных прибрежных районов. Вице-президент Индонезии Юсуф Калла высказал опасения, что счет жертв пойдет на тысячи.

В пострадавшем от стихии городе Палу под завалами продолжаются поиски выживших. Тысячи людей остались без крова. Индонезийские военные оказывают им помощь. Спасательные операции осложняются повторными подземными толчками. По свидетельствам очевидцев, высота волны, поднятой цунами, достигала шести метров.

Гидрометеорологическое агентство Индонезии в субботу подверглось критике - оно после землетрясения, эпицентр которого находился в море, предупредило об угрозе цунами, однако спустя полчаса отменило предупреждение. Власти, однако, полагают, что волны достигли побережья, еще когда предупреждение было в силе, и люди просто не успели эвакуироваться.