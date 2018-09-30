В Македонии голосуют о смене названия, необходимой для членства в НАТО

В Македонии проходит референдум о смене названия страны. Избирателям предложено одобрить соглашение с Грецией, по которому бывшая югославская республика примет название "Северная Македония". Это должно открыть ей дорогу к вступлению в НАТО, а в перспективе - в Европейский Союз.

Смену названия ранее одобрил парламент, однако против него выступает президент Георге Иванов, принадлежащий к оппозиционной партии. Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в четверг, он призвал избирателей бойкотировать голосование - как и ведущие оппозиционные силы. Некоторые политики, призывающие к бойкоту, занимают пророссийские позиции. Россия выступает резко против расширения НАТО.

Именно от явки, как считают наблюдатели, будет зависеть успех референдума. Чтобы он был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие более 50 процентов жителей Македонии, имеющих право голоса.

Греция до последнего времени блокировала вступление Македонии в НАТО. В Афинах указывают на то, что в состав Греции входит историческая область Македония, и официальное название балканской страны "Республика Македония" якобы подразумевает территориальные претензии в Греции. Соглашение между Грецией и Македонией было достигнуто в нынешнем году, против него выступают националисты в обеих странах.

В поддержку изменения названия в последние недели выступили лидеры ЕС и Соединенных Штатов, многие из которых лично посетили Скопье.