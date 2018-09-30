В Идлибе одна из группировок оппозиции начала вывод сил

На севере Сирии первая группировка вооруженной оппозиции начала выводить свои силы из районов провинции Идлиб, которые, по соглашению между Россией и Турцией, должны быть превращены в демилитаризованную зону.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга прав человек, группировка "Файлак аш-Шам" покидает район по просьбе со стороны Турции.

Демилитаризованная зона глубиной 15–20 километров должна быть создана для того, чтобы отделить отряды вооруженной оппозиции, которые контролируют Идлиб, от районов, занятых сирийскими правительственными войсками. Срок ее создания – 15 октября. Предполагается, что патрулирование в ней будут вести турецкие и российские военные.

В то время как часть сирийской вооруженной оппозиции согласилась сотрудничать с Турцией в выполнении соглашения, крупнейшая исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (признанная в России террористической) пока не дала согласия на вывод своих сил.