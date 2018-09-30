Трамп и Ким Чен Ын – среди кандидатов на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп вошел в "узкий круг" претендентов на Нобелевскую премию мира, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в комитете премии. Наградой может быть отмечена его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном летом этого года в Сингапуре. Итогом встречи стала договоренность об отказе Северной Кореи от ядерного оружия, которая, впрочем, пока не претворилась в жизнь.

Согласно данным букмекеров, однако, более предпочтительные, чем Трамп, шансы на получение премии сохраняют лидеры двух корейских государств – Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Они несколько раз встречались в этом году, что способствовало снижению напряженности на Корейском полуострове.

На Нобелевскую премию в этом году претендуют более 300 кандидатов. В их числе, по данным Reuters, коллектив "Новой газеты" и правозащитное общество "Мемориал". Бывший президент Польши Лех Валенса и Верховная рада Украины выдвинули кандидатуру держащего голодовку в российской колонии Олега Сенцова. Среди других кандидатов – Ангела Меркель, папа римский Франциск, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Действующий президент США последний раз становился лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году, это был Барак Обама.

Имя лауреата Нобелевской премии мира будет названо 5 октября в столице Норвегии Осло.