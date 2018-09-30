Явка в Македонии пока невысокая, референдум под угрозой срыва

Явка на референдуме в Македонии, который власти страны рассматривают как важнейший шаг на пути в НАТО и Европейский союз, к 13 часам достигла 16 процентов.

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы в нем приняли участие более 50 процентов жителей Македонии, имеющих право голоса. Наблюдатели отмечают, что пока явка существенно ниже, чем на недавних парламентских выборах, и преодоление необходимой границы под угрозой.

Избирателям предложено одобрить соглашение с Грецией, по которому бывшая югославская республика примет название "Северная Македония". Это должно открыть ей дорогу к вступлению в НАТО, а в перспективе - в Европейский Союз. Сейчас его блокирует Греция, которая не приемлет название "Республика Македония".

Оппозиция в Македонии, в том числе президент Георге Иванов, призывала к бойкоту референдума. Некоторые оппозиционные политики занимают пророссийские позиции. Россия выступает резко против расширения НАТО. В поддержку изменения названия в последние недели выступили лидеры ЕС и Соединенных Штатов, многие из которых лично посетили Скопье.