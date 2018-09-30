Эсминец США прошел мимо спорных островов

Американский эсминец прошел в 12 морских милях от искусственных островов Спратли в Южно-Китайском море, из-за которых Китай ведет территориальные споры со странами региона. Об этом сообщает Reuters. Тем самым Вашингтон продемонстрировал Пекину готовность и далее защищать свободу навигации в районах, которые руководство КНР считает суверенной китайской территорией.

Как следует из заявления американского представителя, действия эсминца продолжили серию маневров, которые регулярно совершают американские корабли, чтобы защитить международный статус маршрута с ежегодным торговым оборотом в 5 триллионов долларов. В последний раз подобный проход мимо островов Спратли американские ВМС совершали в мае.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке во время выступления в Питтсбурге допустил, что американский военный флот способен как гарантировать безопасность торговых путей по всему миру, так и обеспечить морскую блокаду России с тем, чтобы "гарантированно" вытеснить ее с рынка энергоносителей. По мнению чиновника, единственная цель действий Москвы на Ближнем Востоке — это перераспределить потоки поставок нефти, пишет Washington Examiner.