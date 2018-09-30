Москва, возможно, обменяла бы Сенцова на заключённых в США

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной. Об этом корреспонденту "Новой газеты" Павлу Каныгину рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

По словам источника, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила «Новой газете», что «не в курсе» таких инициатив.

Судьба всех четырех «сидельцев» обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова, говорится далее в публикации. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о «преследовании под надуманным предлогом» гражданки России Бутиной.

Вечером в воскресенье автор статьи в "Новой газете" Павел Каныгин в интервью радио "Эхо Москвы" высказал сомнения в том, что Дональд Трамп мог бы согласиться на такой обмен. Журналист предполагает, что такой поступок президента США выглядел бы "как реверанс в сторону Москвы".