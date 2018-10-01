Остановил работу сайт "Журнальный зал"

Остановил работу интернет-проект "Журнальный зал Русского журнала". Более 20 лет на сайте "Журнального зала" публиковались статьи из российских так называемых "толстых" литературных и гуманитарных журналов.

В воскресенье 30 сентября на сайте проекта появилось объявление: "Работа проекта "Журнальный зал" остановлена. Обновления сайта прекращены".

Причины случившегося пока не известны. Сайт "Русского журнала", одним из разделов которого был "Журнальный зал", фактически не обновляется с 2015 года - в отличие от "Журнального зала", где опубликовано содержимое "толстых журналов" за последние месяцы текущего года.

Проект был создан в середине 1990-х годов. Содержимое журналов выкладывалось на сайте, как правило, целиком спустя некоторое время после выхода их в печать. На сайте "Журнального зала" размещались материалы таких журналов, как "Вопросы литературы", "Дружба народов", "Звезда", "Знамя", "Иностранная литература", "Неприкосновенный запас", "Новое литературное обозрение", "Новый мир", "Октябрь" и так далее.